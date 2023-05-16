В Госдуме заявили, что призванные на сборы резервисты в зону СВО направляться не будут

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призываемых на военные сборы в 2023 году запасников не будут отправлять в зону специальной военной операции на Украине. По его словам, призывники «придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места».

«Никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые (сборы) проводятся ежегодно», – приводит слова парламентария «Интерфакс».

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Сколько человек призовут на сборы, не уточнялось.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»