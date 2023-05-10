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Среда, 10 мая 2023, 20:18 мск

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Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан на военные сборы. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

«Призвать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», – говорится в указе.

В соответствии с указом, правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.

Документ вступил в силу со дня опубликования.

Сборы числящихся в запасе граждан проводятся в России ежегодно. С такой же регулярностью издается соответствующий президентский указ. После этого мобилизационное управление минобороны рассылает в военкоматы директиву о численности подлежащих призыву резервистов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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