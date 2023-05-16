ЕС не видит «свет в конце тоннеля» по санкциям против России

Представители стран Евросоюза не пришли к общему мнению относительно нового пакета антироссийских санкций. Еврокомиссия готовит новый проект текста для согласования, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

«Четыре дипломата заявили, что света в конце туннеля еще нет. Договоренность вряд ли будет достигнута до саммита G7 на этой неделе или даже до совета глав МИД ЕС на следующей неделе. И говорят, что разрабатывается новый проект текста», – говорится в статье.

Берлин недоволен предложением Брюсселя вносить в черный список целые страны, которые «помогают» обходить санкции. В ФРГ настаивают, что вторичные ограниче6ния должны касаться только компаний.

В Австрии назвали нереалистичным полное согласие стран-членов ЕС присоединиться к антироссийским санкциям.

Брюссель, Наталья Рязанова

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