Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из карточки законопроекта в онлайн-базе. Теперь документ будет передан на рассмотрение в Совет Федерации.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты руководствовались интересами россиян и безопасностью страны, когда рассматривали законопроект.

«Вашингтон и Брюссель, одержимые идеей построения однополярного мира, продвигая НАТО на восток, разрушили глобальную систему обеспечения безопасности. Вашингтон, накачивая киевский террористический режим оружием, дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы сохранить свою гегемонию. Провоцирует глобальную катастрофу», – отметил Володин в своем телеграм-канале.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ДОВСЕ потерял актуальность для России еще в 2007 году. И теперь не сковывает Москву в выборе мест для размещения вооружений ради защиты страны.

«Теперь нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы. И конечно, будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», – отметил Медведев в своем телеграм-канале.

Президент РФ Владимир Путин поручил денонсировать ДОВСЕ. Договор подразумевал ограничение количества обычных вооружений. Адаптированный договор подписали представители 30 стран, но ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

Москва, Наталья Рязанова

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