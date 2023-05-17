МИД Индии ответил на угрозы Борреля из-за российской нефти

Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю нужно сначала изучить документы ЕС, прежде чем угрожать Индии санкциями из-за продажи продуктов переработки российской нефти. Такое заявление сделал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает агентство ANI.

Накануне Боррель заявил, что если дизтопливо или бензин попадают в Европу из Индии, будучи произведенными из российской нефти, то это, по его мнению, обход санкций и Евросоюз должен «принять меры».

«Посмотрите на правила Совета ЕС: российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская. Я бы настоятельно призвал Вас взглянуть на постановление Совета (ЕС – прим. ред.) 833/2014», – обратился Джайшанкар к Боррелю.

Упомянутый индийским министром иностранных дел документ – это регламент об антироссийских санкциях из-за ситуации на Украине. ЕС в разъяснениях отмечал, что на территорию сообщества разрешено ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти.

Глава евродипломатии ранее назвал нормальным факт покупки Индией российской нефти, учитывая, что сейчас сырье из-за потолка цен Нью-Дели может приобрести со значительной скидкой. Однако если Индия предпринимает попытку стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов в ЕС, то «необходимо действовать», полагает Боррель.

После введения Евросоюсом эмбарго на поставки танкерами российской нефти и нефтепродуктов, Москва переориентировала свои поставки в страны Востока. Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. Поставки нефти из РФ в эту страну в прошлом году выросли в 22 раза.

Нью-Дели, Наталья Петрова

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