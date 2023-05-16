Боррель призвал ЕС ограничить продажу индийских нефтепродуктов из российской нефти

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принять меры в отношении Индии за продажу Европе топлива, произведенного из российской нефти.

По его словам, Индия покупает российскую нефть в больших объемах, чтобы после переработки продавать ее европейским странам. «Если дизтопливо или бензин поступают в Европу из Индии, будучи произведенными из российской нефти, то это, безусловно, обход санкций, и страны-члены ЕС должны принять меры», – заявил Боррель в интервью газете Financial Times.

Как отметил политик, в связи с введенным странами «Большой семерки» ценовым потолком на российскую нефть Индия может приобретать нефть намного дешевле, передает РИА «Новости».

При этом Боррель подчеркнул, что, если Индия использует российскую нефть «для того, чтобы быть центром, который перерабатывает ее, а побочные продукты» продает в Европу, «нам нужно действовать».

Глава европейской дипломатии полагает, что любой механизм, направленный на сокращение потока российской нефти, должен реализовываться «национальными властями» стран Евросоюза. Он дал понять, что ЕС обратить внимание на покупателей индийского топлива, полученного из российской нефти. «Если они продают, то это потому, что кто-то покупает. И мы должны смотреть, кто покупает», – сказал он.

Ранее сообщалось, что поставки российской нефти в Индию в прошлом году выросли в 22 раза. Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала российской спецоперации на Украине. Как отмечает FT, индийские НПЗ заметно нарастили прибыль за счет покупки сырой российской нефти с большой скидкой.

Москва, Наталья Петрова

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