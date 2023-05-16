Россия заняла второе место по объему экспорта товаров в Индию

В первом квартале 2023 года Россия поставила в Индию товаров на 15,5 млрд долларов и вышла на второе место среди экспортеров. Первое место удерживает Китай, следует из данных министерства торговли и промышленности Индии.

Объем импорта российских товаров в Индию в январе-марте вырос в 4,7 раза год к году и достиг рекордного значения для торговли между двумя странами – 15,5 млрд долларов.

Китай остается лидером, но в первом квартале 2023 года закупки китайских товаров снизились на 15,4%, до 22,6 млрд долларов. Тройку лидеров по объему импорта замыкают Объединенные Арабские Эмираты, поставившие товаров на 12,7 млрд долларов (12,1 млрд в прошлом году).

Объем закупок у США упал на 8,8% в годовом выражении, сделав страну четвертой в рейтинге крупнейших экспортеров. Саудовская Аравия заняла пятое место с поставками на 10,4 млрд долларов (на 10,9% меньше, чем в прошлом году), приводит данные РИА Новости.

Уже по итогам 11 месяцев 2022 года объем экспорта из России в Индию составил рекордные 41,6 млрд долларов. Сумма вчетверо превысила показатель предыдущего года.

Москва, Наталья Рязанова

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