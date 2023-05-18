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Четверг, 18 мая 2023, 08:46 мск

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В Сенате США готовятся «уничтожить» сотрудничество Ирана и России

Капитолий, фото: официальный сайт сената США

Американский сенатор Тед Круз готовит законопроект, противодействующий сотрудничеству Ирана и России. Он заявил, что партнерство двух стран нужно «остановить и уничтожить».

«Я работаю над проектом закона, который предотвратит развитие российско-иранского сотрудничества в ряде областей», – цитирует сенатора «Интерфакс».

Политик недоволен, что нынешняя администрация США не противодействует «масштабному и углубляющемуся» российско-иракскому сотрудничеству.

Будущий законопроект предложит ужесточить контроль над исполнением санкций «против банков, танкеров, самолетов и аэропортов, кораблей и судостроительных верфей», которые Москва и Тегеран используют в конфликте против Киева. А также позволит заморозить миллиарды долларов иранских активов за рубежом.

Ранее Белый дом призвали принять жесткие меры против сотрудничества Тегерана и Москвы, которое переросло в стратегическое партнерство после начала специальной военной операции. В Белом доме пообещали в ближайшее время ввести дополнительные санкции против всех, кто вовлечен в Российско-Иранское военно-техническое сотрудничество.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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