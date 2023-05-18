Лавров назвал решающими 60 дней, на которые продлили зерновую сделку

Следующие два месяца станут решающими для зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что соглашение носит пакетный характер, но по российской части сделки нет результата.

Лавров оценил усилия генсека ООН Антонио Гуттереша по снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Гуттереш понимает «свою ответственность за реализацию соглашения», и российская сторона видит его усилия по реализации обеих частей сделки. Но не видит результата.

Решение о продлении инициативы еще на 60 дней было принято с учетом мнения партнеров, в частности президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, подчеркнул Лавров.

«Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу Эрдогана продлить сделку еще на два месяца. Но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими», – сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Уганды Джедже Одонго.

Трансляция велась на Youtube-канале МИД РФ.

Президент Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой инициативы на 60 дней и заверил, что «Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки».

Москва, Наталья Рязанова

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