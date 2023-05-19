Великобритания ввела санкции против еще 86 граждан и компаний из РФ

Британские власти объявили о новой волне антироссийских санкций, направленных против энергетического, металлургического, оборонного, транспортного и финансового секторов российской экономики. Черный список граждан и компаний из РФ пополнился на 86 пунктов, сообщила пресс-служба британского правительства.

«Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических и юридических лиц. Они нацелены на лиц и организации, связанные с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами», – говорится в пресс-релизе.

Поводом для новой волны ограничений стало якобы хищение украинского зерна и продолжающийся экспорт топлива в обход введенных санкций. Лондон заявил, что активы России «останутся без движения до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, который причинила Украине».

В черный список попали шесть крупных транспортных компаний, связанных с Россией, в числе которых «Атомфлот», «Совфрахт», FESCO, Sun Ship Management. Пять финансовых организаций: Росбанк, Тинькофф-банк, «Дом.РФ», Металлинвестбанк, Всероссийский банк развития регионов.

Крупных участников металлургической отрасли британские власти обвинили в поставке техники и вооружений для развития конфликта на Украине. В их числе «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, АФК «Система», «Русская медная компания», «Полюс», ТМК, ОМК, Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел»). А также Брянский машиностроительный завод, компания «Мотовилихинские заводы».

В черный список включили девять связанных с «Росатомом» компаний, производящих передовые материалы и технологии. Среди них занимающийся лазерными технологиями «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», крупнейший в России производитель композитных материалов «Юматекс».

Среди физлиц санкции коснутся гендиректора концерна «Калашников» Владимира Лепина, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, главы Запорожской АЭС Олега Романенко, главы ГУП «Государственный Зерновой оператор» Никиты Бусела, 13 членов совета директоров «Газпром нефти», пяти членов совета директоров «Транснефти».

Лондон уже расширял санкционный список в отношении российских граждан и компаний. Так, в феврале ограничения применили к производителям беспилотников, шасси для зенитно-ракетных комплексов, компонентов для вертолетов.

Лондон, Наталья Рязанова

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