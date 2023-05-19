В Литве захотели переименовать Россию в Московию

В Комитете будущего Сейма Литвы решили обсудить возможность переименования России в Московию. Об этом сообщил председатель комитета Раймундас Лопата. Депутаты хотят заслушать историков и провести дискуссию по вопросу, как было бы лучше называть страну – Россией или Московией.

По словам Лопаты, законодатели «с учетом исторического контекста Великого княжества Литовского» хотят выработать и предложить Литве и странам Запада «более приемлемую и точную оценку исторической роли» России ради избавления от «великорусского нарратива», закрепленного в сознании европейцев. Об этом сообщает Baltnews.

Ранее власти Польши «переименовали» российский Калининград в Крулевец (Królewiec). Соответствующая резолюция комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польши при Главной геодезической службе страны вступила в силу. Согласно документу, полякам рекомендуется называть Калининград только по-польски – Крулевец, а Калининградскую область – Крулевецкой областью.

Вслед за Варшавой предложения «переименовать» Калининград прозвучали в Латвии и Литве. В Латвии специалисты предложили употреблять для обозначения Калининграда названия Караляучи или Кенигсберг. В Литве намерены называть российский город «Караляучус». Там объяснили свое решение тем, что нынешнее название – это «российский нарратив», и в контексте конфликта на Украине следует отказаться от тех названий, которые чужды литовскому языку.

Напомним, в марте этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию.

Вильнюс, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»