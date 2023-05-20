Захарова уличила США в ложности условий для поставки F-16

США вводят весь мир в заблуждение, указывая на условия, которые якобы соблюдают при отправке Украине истребителей F-16, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США занимаются псевдогуманизмом и вводят в заблуждение, говоря, что поставят F-16 лишь при условии, что Украине не будет их использовать для ударов по территории РФ. У Соединенных штатов нет никакого морально-нравственного основания, чтобы делать такие заявления», – приводит слова дипломата телеканал «Звезда».

Захарова отметила, что Вашингтон опять подтасовывает данные и использует украинскую территорию ради достижения своих целей в гибридной войне.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что США уже приняли решение о передаче истребителей F-16 киевскому режиму. Дальнейшие обсуждения с союзниками касаются логистических вопросов.

«Осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса. Это уже практически принятые решения. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить», – цитирует Подоляка ТАСС.

Европейские лидеры единодушно выразили радость решением Вашингтона не препятствовать обучению украинских пилотов пользованию F-16 в Европе.

Москва, Наталья Рязанова

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