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Понедельник, 22 мая 2023, 12:35 мск

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«Может послужить и нашим интересам»: эксперт объяснил продление зерновой сделки

Продление Черноморской инициативы может послужить интересам Москвы. Напротив, резкий отказ от продления сделки показал бы, что Россия поддалась на провокации Запада, считает проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович.

Черноморская инициатива – важнейшая часть политики «мягкой силы» России на южном направлении, которое сейчас крайне значимо. Африка и Ближний Восток «прекрасно видят лицемерие» Киева и западных стран, использующих сделку для вывоза зерна в Европу, а не в нуждающиеся страны. На этом фоне взвешенная позиция России выгодно выделяется.

«Глобальный Юг» уже отказался участвовать в санкционной войне против России. Благодарность бывших государств «третьего мира» Москва еще ощутит в долгосрочной перспективе, уверен эксперт.

«Соглашение может послужить и нашим внешнеполитическим интересам, и развитию российского сельского хозяйства. Выйти из него мы всегда успеем. Инициатива в наших руках, остается лишь верно распорядиться ею, выжать из Черноморской инициативы максимальную выгоду», – написал Карпович в своей статье, опубликованной в «Известиях».

Он отметил, что резкий отказ продлевать зерновую сделку мог повлиять на избирательную кампанию в Турции и сыграть на руку Западу. Приняв предложение Анкары, Москва продолжила существующий курс в двусторонних отношениях. А к 17 июля станут известны итоги второго тура выборов, и станет ясно, сохранила ли Анкара свою позицию по конфликту на Украине.

«Нашим оппонентам был послан недвусмысленный сигнал. После 17 июля в случае невыполнения этих условий сделка окончательно канет в Лету», – подчеркнул Карпович.

МИД РФ указал, что судьба зерновой сделки зависит от выполнения пяти базовых требований. В их числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, разблокировка транспортной логистики и страхования, поставки запчастей для сельхозтехники, разморозка активов российских компаний и решение вопроса аммиакопровода Тольятти-Одесса. 17 мая стороны договорились продлить Черноморскую инициативу на 60 дней, за которые должны быть устранены проблемы для выполнения российской части договоренностей.

Турция совместно с ООН ведет переговоры с США и Великобританией о снятии препятствий для оплаты российской продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. В российском МИД отмечали, что видят усилия ООН по разблокировке российского сельхозэкспорта, но не видят результата.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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