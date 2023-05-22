Париж ожидает согласования 11-го пакета санкций против РФ до конца июня

Страны Евросоюза могут согласовать 11-й пакет антироссийских санкций до саммита ЕС в июне, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

По ее словам, основные затруднения касаются юридической стороны проекта. Очередные переговоры назначены на 24 мая.

«Мы все еще его обсуждаем, в особенности, в том, что касается технических и юридических моментов. Он вновь будет рассмотрен постоянными представителями в среду на этой неделе. Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее, до конца июня – до саммита ЕС», – цитирует министра агентство «Прайм».

Ранее европейские дипломаты признали, что в рассмотрении нового пакета антироссийских санкций «света в конце туннеля еще нет». Новые ограничения могут коснуться, в том числе, экспорта российских алмазов.

Москва, Наталья Рязанова

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