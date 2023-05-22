Польше начала подсчет «ущерба» от СССР во время Второй мировой войны

Польские специалисты начали подсчитывать ущерб от действий Москвы, понесенный Варшавой во время Второй мировой войны и после нее, сообщил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

По его словам, итоговый документ составят так, «чтобы никто не мог его опровергнуть».

«Институт военных дел работает над таким докладом. Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты. Мы над этим работаем», – приводит слова дипломата агентство «Прайм».

В начале мая Польша заявила, что прорабатывает вопрос составления требования о репарациях к России. Документ предъявят, если Германия уступит по аналогичному требованию.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Польшу саму возместить России средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы. По некоторым оценкам, это более 750 млрд долларов. А также вернуть треть нынешних польских территорий, которые вошли в её состав после Второй мировой войны только благодаря Москве.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство Польши не должно ничего возмещать России.

Варшава, Наталья Рязанова

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