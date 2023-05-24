Песков пояснил, почему Россия против заморозки конфликта на Украине

Москва против заморозки конфликта на Украине, поскольку стоящие перед Россией цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, солидарна ли Россия с Западом в невозможности заморозки конфликта на Украине, представитель Кремля ответил утвердительно.
«Россия солидарна. Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», – сказал Песков в беседе с ТАСС.
Вашингтон прорабатывает несколько сценариев заморозки конфликта на Украине на несколько лет и даже десятилетие. В Берлине и Киеве заявили, что несогласны организовывать переговоры только ради заморозки конфликта.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube