Песков пояснил, почему Россия против заморозки конфликта на Украине

Москва против заморозки конфликта на Украине, поскольку стоящие перед Россией цели должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, солидарна ли Россия с Западом в невозможности заморозки конфликта на Украине, представитель Кремля ответил утвердительно.

«Россия солидарна. Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», – сказал Песков в беседе с ТАСС.

Вашингтон прорабатывает несколько сценариев заморозки конфликта на Украине на несколько лет и даже десятилетие. В Берлине и Киеве заявили, что несогласны организовывать переговоры только ради заморозки конфликта.

Москва, Наталья Рязанова

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