В Вашингтоне обсуждают варианты заморозки конфликта на Украине – Politico

Конфликт на Украине может перейти в состояние замороженного и затянуться на много лет или даже десятилетий. Власти США готовятся к такому сценарию и уже обсуждают варианты долгосрочной заморозки конфликта. Об этом сообщает газета Politico.

Варианты, обсуждаемые в администрации президента Джо Байдена, предусматривают определение потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны обязательно стать официальными границами. По сведениям издания, предварительные обсуждения по этой тематике проходили в различных агентствах США и в Белом доме.

Как отмечает газета, подобный сценарий может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. «Это также становится все более вероятным на фоне растущего в администрации США ощущения того, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар», – говорится в статье.

Замороженный конфликт, в котором боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не объявляется победителем и не соглашается с официальным окончанием войны, также может стать политически приемлемым долгосрочным результатом не только для Соединенных Штатов, но и других западных союзников Украины.

В случае заморозки конфликта количество военных столкновений сократится, расходы на поддержку Киева со стороны Запада также, вероятно, сократятся, а общественное внимание к происходящему на Украине ослабнет, отмечает газета.

«Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет выглядеть он (конфликт – прим. ред.) замороженным или оттаявшей», – сказал официальный представитель США, знакомый с дискуссиями администрации Байдена по Украине.

Чиновник сказал, что долгосрочное планирование находится в центре внимания администрации США, тогда как в прошлые месяцы речь шла о «срочных и краткосрочных задачах».

Два других американских чиновника и бывший чиновник администрации Байдена подтвердили изданию, что длительное замораживание боевых действий – это один из возможных сценариев, к которому США готовятся.

Официальные лица США также продумывают долгосрочные связи Вашингтона с Киевом в сфере безопасности, а также отношения Украины с военным альянсом НАТО, отмечает газета.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече со спецпредставителем правительства КНР Ли Хуэем в ходе его визита в Киев 16-17 мая заявил, что Украина выступает против заморозки конфликта. Кулеба подчеркнул, что Киев «не воспринимает никаких предложений, предусматривающих утрату ее территорий или замораживание конфликта».

Москва, Наталья Петрова

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