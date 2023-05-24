Киев признал причастность ВСУ к атаке на Белгородскую область – СМИ

ВСУ оказали поддержку атаковавшей Белгородскую область России группе, признали в Киеве. Украинские военные караулили у границы на случай контратаки с российской стороны, рассказал чиновник в Киеве на условиях анонимности.

«Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что ВСУ в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины в том районе на случай российской контратаки», – пишет The New York Times.

Собеседник не уточнил, откуда у террористов западная техника, или другие подробности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что использование западной военной техники при нападении на Белгородскую область говорит, что «с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в этот конфликт».

Более суток в Белгородской области действовал режим контртеррористической операции. Российские военные уничтожили более 70 украинских террористов, остальных оттеснили за украинскую границу.

Москва, Наталья Рязанова

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