Россия закроет Генконсульство в Швеции

Россия закроет генконсульство на территории Швеции и отзовет согласие на работу шведской дипмиссии в Санкт-Петербурге, заявили в министерстве иностранных дел РФ. Решение стало ответной мерой на высылку из Швеции пяти российских дипломатов.

МИД РФ 25 мая вызвал шведского посла Малену Мард, которой объявили об ответных мерах на недружественный курс в отношениях с Россией.

«С учетом проводимого Швецией конфронтационного курса в отношении РФ принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 года деятельности генконсульства РФ в Гётеборге», – говорится в сообщении министерства.

Одновременно посла уведомили, что с 1 сентября Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

В МИД РФ подчеркнули, что объявление пяти сотрудников загранучреждений России в Швеции «persona non grata» было воспринято «как откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма». В ответ Москва объявила о высылке пяти шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Они должны покинуть Россию в те же сроки, какие установлены шведской стороной для российских дипломатов.

В российском дипведомстве отметили, что действия шведских властей «усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции».

Москва, Наталья Рязанова

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