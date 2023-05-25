Песков назвал террористическим заявление Киева о Путине как о главной цели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, назвав в числе своих целей убийство главы другого государства, Киев рассказал о своих «террористических устремлениях». Представитель Кремля отметил, что охрана президента РФ Владимира Путина «знает, что делает».

«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. СВО более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей. Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Замначальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что президент РФ Путин находится на вершине списка целей ГУР.

В начале мая два украинских боевых беспилотника ночью пытались атаковать Кремль. Военные и спецслужбы вовремя приняли меры противодействия, чтобы вывести аппараты из строя, и никто не пострадал. В Москве атаку расценили как теракт и покушение на главу государства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»