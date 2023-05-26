Во Франции уличили НАТО в «подливании масла» в огонь конфликта на Украине

НАТО намерен постоянно подливать масла в конфликт на Украине и подпалить весь мир, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Глава НАТО только что заявил, что «Украина будет членом НАТО». Эти разъяренные безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать возгорание мира», – написал политик в сервисе микроблогов.

Он призвал страны НАТО покинуть альянс, чтобы остановить эскалацию конфликта.

«Ради мира, остановите НАТО! Давайте быстрее из него выйдем!» – призвал бывший евродепутат.

Ранее Флориан Филиппо назвал самоубийственным для Франции выделение дополнительных средств на военную поддержку Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрил поставки на Украину крылатых ракет дальнего радиуса действия и заявил, что в планах альянса принять многолетнюю программу военной помощи Киеву «для полного перевооружения Украины по западному образцу».

Париж, Наталья Рязанова

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