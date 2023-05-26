Медведев заявил о невозможности диалога с Украиной, пока у власти Зеленский

Пока власть на Украине возглавляет Владимир Зеленский, переговоры с Киевом невозможны. Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», – сказал он (цитата по ТАСС).

Медведев при этом отметил, что рано или поздно договариваться придется, так как «все всегда заканчивается переговорами» – это неизбежно.

«Но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», – заявил политик.

Ранее зампред Совбеза РФ высказал мнение, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, если не уничтожить «саму природу нацистской власти в Киеве».

Москва, Наталья Петрова

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