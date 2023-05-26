«На десятилетия»: Медведев оценил перспективы конфликта на Украине

Конфликт на Украине может затянуться на годы и даже десятилетия при сохранении нынешнего киевского режима, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве», – цитирует политика РИА Новости.

Медведев видит два пути распада Украины: быстрое и медленное отмирание государственности. При этом, территориальный распад страны может пойти по трем сценариям. При первом Евросоюз заберет западные регионы Украины, оставив часть земель нейтральными, на которых быстро восстановится прежний режим, и вооруженное противостояние с Россией возобновиться и затянется при поддержке НАТО и ЕС.

При втором сценарии территорию Украины полностью поделят ЕС и Россия. Европа примет у себя украинское правительство в изгнании, а оставшиеся при ней радикалы продолжат террористическую деятельность на территориях бывших западных регионов.

Медведев назвал предпочтительным третий вариант, при котором часть западных земель Украины присоединится к странам ЕС. А жители центральных и бесхозяйных регионов заявят о самоопределении и присоединятся к РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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