США совершили «серьезную ошибку»: Киссинджер назвал причину спецоперации на Украине

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что инициатива США о членстве Украины в НАТО была серьезной ошибкой, что привело к началу российской спецоперации на Украине. Такое мнение он высказал в интервью газете The Wall Street Journal

«Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне», – сказал Киссинджер.

По мнению политика, который сегодня отмечает свой 100-летний юбилей, на протяжении долгого времени отношение России к Европе было двойственным. По его словам, Россия была заинтересована в развитии отношений с Европой, но при этом чувствовала исходящую от нее опасность. Это также послужило причиной конфликта между Россией и Украиной, полагает он.

Киссинджер при этом вновь заявил, что Украина по итогам конфликта должна вступить в НАТО. «Я оказался в ироничном положении: я раньше был один, когда выступал против членства (Украины), и теперь я почти один, когда выступаю за ее членство в НАТО», – подчеркнул он.

Политик также высказал мнение, что Украина не должна стремиться вернуть Крым. По его мнению, потеря Россией Севастополя, «который никогда в истории не был украинским», поставит под угрозу целостность государства. «Это было бы нежелательно для мира после Украины», – добавил он.

Напомним, ранее, в мае Киссинджер выступил за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу. По его словам, это необходимо для того, чтобы она не могла принимать самостоятельные решения.

«Если война закончится потерей Россией некоторых из своих приобретений, мы, возможно, получим недовольную Россию, но также и недовольную Украину. Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», – объяснил он свою позицию в интервью изданию Economist.

Высказывание политика раскритиковал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Тут он совсем неправ», – написал он в своем Telegram. По мнению политика, принятие Украины в Североатлантический альянс в ходе текущего конфликта приведет к прямому столкновению России и НАТО.

Москва, Наталья Петрова

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