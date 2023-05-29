В Совете Федерации предложили создать в России аналог «китайского файрвола»

В России необходимо создать аналог «китайского файрвола» для блокировки доступа ко всем нежелательным сайтам. С такой инициативой выступил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. По его словам, эта мера нужна в случае, если зарубежные ресурсы будут продолжать игнорировать российское законодательство.

«С учетом беспрецедентного давления и явной недружественной политики со стороны Запада, полагаю, необходим аналог китайского файрвола, который будет полностью блокировать доступ к нежелательным ресурсам, включая VPN-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства», – цитирует сенатора РИА «Новости».

В пример Шейкин привел «Википедию», которая с его точки зрения стала «информационным оружием» в руках стран Запада. По словам сенатора, на этом ресурсе «намеренно искажаются» многие исторические и политические факты, касающиеся России. В то же время политик признал, что саморегулирование соцсетей и интернет-площадок «обеспечить достаточно сложно».

Надо отметить, что в России издателя «Википедии» – организацию Wikimedia Foundation, Inc – уже семь раз штрафовали за неудаление запрещенного контента, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины. В июле прошлого года Роскомнадзор обязал поисковые системы предупреждать пользователей интернета о том, что «Википедия» является нарушителем российского законодательства.

Москва, Наталья Петрова

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