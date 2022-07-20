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Среда, 20 июля 2022, 13:57 мск

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«Лицо-нарушитель»: Роскомнадзор применил меры понуждения в «Википедии»

Роскомнадзор обязал поисковые системы предупреждать пользователей интернета о том, что «Википедия» является нарушителем российского законодательства. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», – говорится в сообщении службы.

В Роскомнадзоре уточнили, что на интернет-ресурсе Wikipedia остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины. Кроме того, Wikimedia Foundation неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации.

«Общая сумма штрафов компании, назначенных судом, составляет 5 млн рублей», – добавили в надзорной службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Роскомнадзор

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