Финляндия может не успеть возглавить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2025 году, поскольку организация распадется до этого, заявил глава финского МИД Пекки Хаависто.

ОБСЕ грозит кризис уже в ближайшие полгода, если кандидатура страны-председателя не будет одобрена.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», – цитирует министра «Интерфакс».

Эстония должна возглавить ОБСЕ в 2024 году, но ее кандидатуру не одобрили Россия и Белоруссия. Ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Эстония может уступить свою очередь другой стране, но отказывается от этого варианта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинили Запад в рейдерском захвате ОБСЕ и уничтожении ее как общей переговорной площадки. Во время председательства Швеции в 2021 году руководство ОБСЕ открыто действовало как активные участники западной политики, подчиненной интересам США и Брюсселя. Польша на месте председателя в 2022 году разрушила «остатки культуры консенсуса».

Хельсинки, Наталья Рязанова

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