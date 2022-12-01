«Шведы начали готовить похороны, а поляки выкапывают могилу»: глава МИД России констатировал крах ОБСЕ

Запад осуществил рейдерский захват и фактически разрушил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как общую переговорную площадку. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в начале 1990-х годов объявленное Европой и США окончание конфронтации с Москвой основывалось на том, что РФ никогда не вернет свои позиции в мире.

Лавров напомнил, что в 1990 году на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе все государства, включая участников НАТО и Варшавского договора, приняли хартию, которая зафиксировала завершение эры конфронтации и провозгласила ликвидацию барьеров для построения подлинного общеевропейского дома без разделительных линий. «Можно с уверенностью говорить, что Запад в то время подписывался под такого рода лозунгами прежде всего в расчете на то, что наша страна никогда уже не вернет свои позиции ни в Европе, ни тем более в мире, – исходил из того, что наступил, как говорили тогда, конец истории, и теперь все будет по правилам либеральной демократии», – подчеркнул Лавров.

При этом глава МД РФ констатировал, что НАТО вернулось к приоритетам времен холодной войны – «держать русских вне Европы» на фоне «растаскивания полномочий ОБСЕ по узким форматам» и превращая ее в «маргинальную организацию».

«Пользуясь арифметическим превосходством в этой организации Запад уже долгие годы пытаются осуществить приватизацию, а, наверное, более правильно сказать – пытаются осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе эту последнюю площадку для общерегионального диалога», – пояснил он.

«Шведы были председателями (ОБСЕ) в прошлом году, они уже тогда открыто стали действовать не как честные брокеры, а как активные участники западной политики в ОБСЕ, на подчинение ОБСЕ интересам США и Брюсселя. По сути, именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывают могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса… Никто еще не наносил такого ущерба ОБСЕ, как председательство Польши в 2022 году», – заявил Лавров.

В связи с этим глава МИД России подчеркнул, что если Запад и бывшие российские партнеры «вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейский безопасности, то восстановления не получится». «Когда и если Запад поймет, что соседствовать лучше на каких-то взаимосогласованных основах, мы послушаем, что Запад предложит. Ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия. Но появится ли возможность для такого взаимодействия в обозримой перспективе, я не знаю», – отметил дипломат.

При этом Лавров обратил внимание, что пока, судя по заявлениям главных европейских дипломатов, «не думаю, что нам туда надо». «Нам надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди», – считает он.

«Решать Западу, который систематически все эти долгие десятилетия разрушал все то, что было заложено в качестве принципов функционирования уникальной общеевропейской организации под названием ОБСЕ», – заключил Лавров.

Москва, Мария Соколова

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