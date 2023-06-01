Запад давно обсуждает гарантии безопасности для Киева – Шольц

Западные страны обсуждают конкретные гарантии безопасности для Украины, признал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Переговоры по этому вопросу начались уже давно, добавил политик.

«Мы всегда говорили о том, что для миропорядка после войны необходимо дать гарантии. Об этом мы говорим уже давно друг с другом», – приводят его слова «Известия».

Шольц подчеркнул, что сейчас основной вопрос – это оказание поддержки Киеву. В дальнейшем Берлин готов внести вклад в содержание соглашений о гарантиях. Какие именно гарантии обсуждаются, не уточняется.

Ранее Шольц заявил, что Запад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине, но только по завершении конфликта с Россией, а сейчас время для этого не пришло.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал союзников отложить вопрос приемлемых для России условий выхода из конфликта и сосредоточиться на гарантиях безопасности для Киева.

Москва, Наталья Рязанова

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