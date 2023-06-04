Швеция выполнила все условия Турции для вступления в НАТО – Столтенберг

Швеция выполнила все свои обязательства для присоединения к НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после переговоров в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы обсудили приближение Швеции к членству в альянсе. Турция имеет законные опасения в области безопасности, ни один член НАТО не сталкивался с таким количеством террористических атак. Швеция сделала все, чтобы ответить на эти опасения Турции», – цитирует его слова РИА «Новости».

Столтенберг заявил, что в ответ на опасения Анкары Стокгольм сделал «конкретные и существенные шаги», напомнив о поправках в Конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана. «Важное законодательство по борьбе с терроризмом вступило в силу несколько дней назад. Поэтому Швеция выполнила свои обязательства», – сказал генсек НАТО.

По его словам, Стокгольм и Анкара с 12 июня проведут новые консультации по шведскому членству в НАТО.

Анкара, Светлана Антонова

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