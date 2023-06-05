В США рассказали о тайной ненависти Запада к Зеленскому

Страны НАТО никогда не согласятся принять в альянс Украину. Отчасти потому, что втайне ненавидят украинского президента Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Напомним, Зеленский потребовал, чтобы Запад заботился о гарантиях безопасности для Киева вплоть до принятия страны в НАТО. В частности, предоставлял Украине финансирование и оружие.

Комментируя это заявление, Риттер отметил, что Зеленский живет в мире иллюзий об отношении к нему западных стран.

«Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда. Зеленский, они ненавидят тебя. Как понять это? Они позволяют тебе вести собственный народ на убой. Они не уважают тебя. Они используют тебя», – сказал бывший разведчик в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна больше не нуждается в специальном предварительном плане действий по членству в НАТО. Этот механизм «себя изжил и не должен применяться к Украине».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»