В США рассказали, когда Запад будет готов к миру на Украине

Запад может всерьез отнестись к мирным инициативам по конфликту на Украине, если наступление ВСУ будет провальным, пишет американская Newsweek.

Профессор политологии в Университете Нью-Гемпшира Лоуренс Рирдон спрогнозировал, что США и Евросоюз станут более открыты мирным инициативам в случае неудачного наступления ВСУ. Его коллега из Северо-Западного университета Уильям Рино заявил, что критика помощи Киеву получит второй шанс, особенно на фоне избирательных кампаний.

«Ставка контрнаступления для Украины высока и заключается в необходимости показать западным покровителям, что инвестиции и риски последних полутора лет приносят свои плоды», – сказал он изданию.

Профессор Школы политики и государственного управления Университета Джорджа Мейсона Марк Кац предупредил, что некоторые сторонники помощи Украине могут изменить мнение. «Они будут утверждать, что Украине пора приспособиться к болезненной реальности и согласиться на прекращение огня с Россией», – считает Кац.

The New York Times допустила, что в случае провала украинского контрнаступления поддержка со стороны стран Запада может ослабнуть. Тогда Штаты и ЕС начнут подталкивать Украину к переговорам о прекращении или замораживании конфликта.

В Кремле отметили, что слышат все больше рассуждений о мирных инициативах по конфликту на Украине. Но сейчас не видят предпосылок для диалога с Киевом.

Москва, Наталья Рязанова

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