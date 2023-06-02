Кремль заявил об отсутствии предпосылок для диалога с Украиной

Пресс-атташе Кремль Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для диалога с Украиной. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о недопущении контрнаступления ВСУ и необходимости мирных переговоров.

«На счет диалога мы неоднократно говорили, сейчас такой вариант не просматривается, никаких предпосылок нет. Хотя мы констатируем, видим, что вокруг все больше и больше обсуждений, и экспертных, и заявлений представителей европейских стран, таких пока абстрактных, но все-таки рассуждений о неком мирном процессе», – сказал Песков журналистам.

Он обратил внимание на то, что в этих рассуждениях, по его словам, «не звучит политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны». «Для нас это является главным приоритетом», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев ждет приглашения в НАТО в 2023 году.

«Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров», – заявил пресс-секретарь президента РФ. – Россия будет добиваться выполнения своих задач, добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО».

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев исключил возможность переговоров с Киевом, пока власть на Украине возглавляет Владимир Зеленский.

Москва, Наталья Петрова

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