NYT: Запад может уменьшить поддержку Украины при провале контрнаступления

В случае провала украинского контрнаступления поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть, а Киев могут начать подталкивать к переговорам о прекращении или замораживании конфликта. Об этом пишет газета The New York Times.

«Без решительной победы западная поддержка Украины может ослабнуть, и Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», – говорится в публикации.

Экс-посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу заявил, что от этого контрнаступления «зависит всё». Оно «определит, будет ли достойный исход для украинцев с точки зрения восстановления территории на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов для достижения какого-либо урегулирования путем переговоров», – цитирует политика газета.

В то время как украинские официальные лица заявляют, что их цель состоит в том, чтобы прорвать российскую оборону и нанести значительный урон войскам России, в Вашингтоне считают, что маловероятно, что наступление приведет к резкому изменению ситуации в зоне боевых действий в пользу Украины, указывает издание.

При этом, как отмечается, Вооруженные силы Украины сталкиваются со многими проблемами, в частности из-за того, что жестокие бои в Артемовске (Бахмуте) «истощили их запасы боеприпасов и привели к большим потерям в некоторых опытных подразделений». В связи с этим «наиболее вероятным исходом остается тупиковая ситуация», пишет газета.

Кроме того, указывает The New York Times, остаются открытыми вопросы относительно боеприпасов для украинской артиллерии и ПВО. Запасы зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских снарядов, которые имеют решающее значение для поддержания любого наступления и защиты от российских воздушных атак, могут иссякнуть до опасной отметки, если его силы продолжат расходовать боеприпасы в своем нынешнем темпе.

После завершения наступления маловероятно, что Запад сможет нарастить военный потенциал Украины, отмечается в статье. Дело в том, что у западных союзников нет достаточных запасов, а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Украины до следующего года, говорят эксперты.

Ранее американская газета Politico сообщила, что фоициальные лица США скептически относятся к способности Украины к контрнаступлению. При этом в Пентагоне надеются, что Киев все-таки способен осложнить пути снабжения для российской армии.

В свою очередь газета Guardian отмечает, что Киев может к осени оказаться за столом переговоров под давлением Запада. Главным пунктом для согласования станет прекращение огня. Украина может лишиться части территорий, но Запад заявит, что спас ее суверенитет.

Москва, Наталья Петрова

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