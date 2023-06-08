Греция и Венгрия заблокировали проект санкций против России

Греция и Венгрия заблокировали рассмотрение нового проекта 11-го пакета санкций против России.

После блокировки предыдущей версии санкционного пакета Еврокомиссия представила новый проект. Представители Греции и Венгрии остались недовольны списком компаний, которые предложено подвести под ограничения из-за помощи России в уходе от санкций. Будапешт и Афины высказались против внесения некоторых фирм в черный список, передает бельгийский телеканал RTBF.

При этом, среди стран Евросоюза не было разногласий по принципиальным положениям проекта. Новое обсуждение 11-го пакета антироссийских санкций намечено на 14 июня.

Ранее руководство ЕС признавало, что согласовать новый пакет санкций против России будет непросто. Некоторые чиновники отмечали, что у Запада осталось не так много возможностей надавить на Москву. Однако, МИД Франции допустил, что проект нового пакета санкций утвердят до конца июня.

Москва, Наталья Рязанова

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