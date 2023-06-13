Минобороны РФ подписало контракты с еще семью добровольческими формированиями

Минобороны России сообщило о подписании еще семи контрактов с добровольческими подразделениями, которые действуют в зоне специальной военной операции на Украине в составе добровольческого штурмового корпуса.

«Сегодня три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах в обороны Российской Федерации в зоне специальной военной операции», – сказал представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев после подписания контрактов.

Новые контракты подписаны в рамках реализации приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности формирований добровольческого корпуса, говорится в сообщении военного ведомства.

Контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения СВО, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер соцзащиты и поддержки

Названия добровольческих отрядов и бригад, с которыми подписаны контракты, в сообщении Минобороны не уточняются.

Алексеев выразил уверенность, что в течение ближайшей недели все подразделения, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут контракты. «Не сомневаюсь, что формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные перед ними задачи, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе спецоперации», – отметил генерал.

Напомним, накануне Минобороны подписало первый подобный контракт – с отрядом «Ахмат».

10 июня российское оборонное ведомство заявило, что министр обороны Сергей Шойгу в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск подписал приказ, который определяет порядок организации деятельности добровольческих отрядов.

«Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны РФ, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», – говорилось в сообщении Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

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