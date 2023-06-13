Лукашенко опроверг обвинения в ядерном шантаже в адрес России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сам попросил Москву разместить на территории республики тактическое ядерное оружие. По его словам, обвинения Запада в ядерном шантаже в адрес России несостоятельны, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

По версии западных СМИ, Россия стремится разместить в Беларуси ТЯО до саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля. Лукашенко опроверг эти сведения и заявил, что лично попросил ТЯО у президента РФ Владимира Путина.

«Россия ни к чему не стремится. Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал. Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю», – сказал белорусский лидер в ходе визита в Минскую область.

Беларусь готова принять и стратегическое ядерное оружие от России, площадки под него готовы, их можно ввести в работу в любой момент. Но Беларусь на намерена воевать с США, поэтому ей достаточно ТЯО.

«Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого оружия», – добавил Лукашенко.

Белорусский президент сравнил белорусскую «диктатуру» с «демократическими» выборами в США. Сравнение оказалось нелестным для Вашингтона.

«Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша «диктатура» святая по сравнению с их «демократическими» выборами. Машина работает, и никто против этой машины не пойдет», – цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Белый дом в США продлил на год действие санкционного режима в отношении властей Белорусии. Санкции введены в 2006 году, когда США и Евросоюз признали президентские выборы в Белоруссии недемократичными.

Минск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»