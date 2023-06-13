Сенатор Карасин: Запад запустил методы «цветной революции» в Сербии

Западные спецслужбы используют методы «цветных революций», чтобы дестабилизировать обстановку в Сербии, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Становятся очевидными попытки задействовать «ресурс улицы» для провоцирования напряженности в сербском обществе. Речь идёт об использовании методов «цветных революций» для оказания нажима на действующую власть в стране, прежде всего, на президента Сербии Александра Вучича. Видим в этом происки западных спецслужб», – написал бывший замглавы МИД РФ в телеграм-канале.

Запад использует трагические майские события в Сербии для достижения собственных политических целей. Карасин отметил, что попытки посеять в стране хаос явно относятся к нечистоплотным способам ведения политики. Сенатор подчеркнул, что Россия остается на стороне законно избранной сербской власти.

«Дорожим нашими отношениями с Сербией, поддерживаем ее законно избранное руководство», – добавил Карасин.

Ранее в МИД РФ отметили, что западные «миротворцы» сами стали одним из факторов роста напряженности в населенных сербами северных муниципалитетах Косово, поскольку выступили на стороне Приштины. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что НАТО ни разу по-настоящему не защитил краевых сербов, а вместо этого «обслуживает ущербный статус-кво – с разгулом косовоалбанского экстремизма и антисербскими этническими чистками».

Москва, Наталья Рязанова

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