Западные «миротворцы» сами стали фактором нестабильности в Косово – МИД РФ

Западные «миротворцы» сами стали одним из факторов роста напряженности в населенных сербами северных муниципалитетах Косово, поскольку выступили на стороне Приштины. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Кризисная ситуация в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, которая вполне поддавалась спокойному компромиссному разрешению, оказалась не по зубам «миротворцам» натовских Сил для Косово (СДК). Они не просто показали свой непрофессионализм, но и сами стали источником ненужного насилия, фактором эскалации. В итоге те, кто обязан ограждать местное сербское большинство от произвола косоваров, выступили на стороне ксенофобских устремлений Приштины, превратились в фактических соучастников террора – в роли личной охраны косовоалбанских самозванцев, которые назвали себя «властью» и засели в административных зданиях», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте российского МИД.

По ее словам, Запад проявляет селективное отношение к предписаниям резолюции Совета Безопасности ООН 1244, воспринимая всерьез только силовое присутствие в крае. В связи с этим, в НАТО сложилось глубоко превратное понимание функций СДК, которое контрастирует с декларируемым статусно-нейтральным подходом, «давно превратившимся в фикцию».

На деле контингент НАТО ни разу по-настоящему не защитил краевых сербов, а вместо этого «обслуживает ущербный статус-кво – с разгулом косовоалбанского экстремизма и антисербскими этническими чистками».

«Западной «квинте», которая теперь картинно возмущается самоуправством своих подопечных в Приштине и судорожно пытается призвать их к порядку, следовало раньше просчитывать последствия рассаживания по четырем северным общинам никого не представляющих «мэров»-албанцев. Тем не менее дать обратный ход в истории с фальшивыми муниципальными выборами 23 апреля еще не поздно, если западников действительно заботят мир и стабильность», – отметила Захарова.

Для этого, как добавила представитель МИД, Запад мог бы задействовать свой любимый рычаг «санкций» в отношении косовского «премьера» Курти и его окружения, а также не провоцировать Белград, который был вынужден объявить полную боеготовность армии и выдвинуть ее к административной линии с Косово.

«Призываем Запад заглушить, наконец, свою лживую пропаганду, прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косово на доведенных до отчаяния сербов, которые мирно, без оружия в руках пытаются отстоять свои законные права и свободы. Это тот самый случай, когда в поиске виновных посредникам из США и ЕС лучше набраться мужества и посмотреть в зеркало», – подчеркнула Захарова.

Дипломат также настаивает, что задачей номер один сейчас является создание в крае Сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном десять лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя. Это ключевое условие для диалога, который единственный дает шанс обеспечить в регионе стабильность и безопасность, заключила дипломат.

Москва, Андрей Дорофеев

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