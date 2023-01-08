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Воскресенье, 8 января 2023, 15:59 мск

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НАТО отказалось одобрить ввод сербских войск в Косово

Фото: официальный аккаунт NATO-KFOR в соцсетях

Командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос Белграда о введении в регион сербской полиции и армии. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, это был ожидаемый ответ.

«Они в своем тщательно составленном письме правительству Сербии, которое и я получил, написали, что нет потребности для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию, при этом сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН», – цитирует Вучича РИА «Новости».

Президент Сербии также обратил внимание, что по времени решение НАТО совпало с православным Рождеством и инцидентом на юге края, где албанец ранил двух юных сербов.

В канун православного Рождества албанец открыл стрельбу по сербам в селе Готовуша близ поселка Штрпц. Пострадали 21-летний юноша и его младший родственник, которому 11 лет. Нападавшего задержала полиция. На следующий день в поселке Клокот албанцы избили еще одного сербского юношу.

Обстановка в крае остается напряженной. Сегодня в Штрпце косовские сербы намерены провести протестный митинг и шествие.

Белград, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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