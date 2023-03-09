Двуличие и лицемерие: в МИД РФ предрекли переговорам Сербии и Косово под эгидой ЕС судьбу «нормандского формата»

Переговорный процесс между Сербией и властями самопровозглашенной республики Косово имеет все шансы повторить судьбу «нормандского формата» по Украине на фоне двуличия и лицемерия дипломатии Евросоюза, курирующего этот процесс. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Диалог между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС имеет все шансы повторить судьбу нормандского формата. Я призываю всех в регионе – экспертов, политологов, конечно, журналистов и в целом общественность задуматься о том, какую роль будут играть договоренности с Западом и не повторят ли они все то, что случилось с «нормандским форматом»?» – заявила Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что под Минскими договоренностями «стояли подписи мирового значения». «Это были не просто люди, представляющие определенные политические силы. Это были люди, которые имели абсолютные полномочия для того, чтобы верифицировать подобные документы – я имею в виду западные страны», – пояснила она.

Захарова подчеркнула, что «двуличие и лицемерие твердо закрепились в качестве визитной карточки западной дипломатии». «Мы хорошо помним ситуацию с односторонним провозглашением в 2008 году так называемой независимости Косова. Тогда США и ЕС единодушно утверждали, будто создание без согласия Белграда так называемой Республики Косово не противоречит нормам международного права. Напомню, Белград не то что никто не спрашивал, Белград четко обозначил свою позицию, – он против, он не может это поддержать», – констатировала она.

При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что в Косово, в отличие от Крыма и новых российских регионов, не было проведено даже референдума. «Усилиями Запада под это была подведена соответствующая аргументация – сомнительная, но они на ней настаивали. Теперь, спустя 15 лет, западные страны отказываются следовать своим же разрекламированным стандартам применительно к ситуации на Украине. Они отвергают результаты проведенных в Крыму и Севастополе, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов по вопросу о вхождении территорий в состав России. Они называют их незаконными. Я просто напомню: тогда, в 2008 году, не было ни законного, ни незаконного, никакого референдума в отношении Косова», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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