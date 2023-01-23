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Понедельник, 23 января 2023, 17:46 мск

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Косовский спецназ открыл огонь по сербам, один из них получил ранение

Фото: kosovopolice.com

Сегодня на мосту через реку Бистрица косовский спецназ открыл огонь по автомобилю, в котором находились двое сербов, один из них получил ранение. Об этом сообщил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

По его словам, инцидент произошел около полудня на нелегально возведенном косовской полицией пропускном пункте. «Милян Делевич с огнестрельным ранением в грудь срочно отправлен в больницу Кральево, второй пассажир чудом не пострадал, их автомобиль изрешечен пулями», – уточнил Петкович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Белград с самого начала предупреждал о том, что единственная цель спецназа ROSU на севере Косово и Метохии – вызывать инциденты, Курти всеми средствами стремится пролить сербскую кровь», – констатировал директор сербской канцелярии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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