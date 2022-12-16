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Пятница, 16 декабря 2022, 17:36 мск

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Сербия передала KFOR официальный запрос на ввод войск и полиции в Косово

Фото: официальный сайт министерства обороны Сербии

Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил о передаче командованию миссии НАТО KFOR официального запроса на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции. Белград настаивает на возвращение на территорию края до 1000 сотрудников сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН.

В настоящее время в самопровозглашенной республике Косово сохраняется напряженная обстановка. Приштина фактически блокировала КПП «Ярине» и «Брняк» на линии разграничения с Сербией. Поводом для такого решения стали баррикады сербского населения на трассах.

Обострение обстановки было спровоцировано задержанием косовской полицией бывшего полицейского Деяня Пантича, который ранее подал в отставку. Приштина обвиняет его в терроризме. В ответ на эту провокацию косовские сербы заблокировали автомобильное движение в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток.

Белград, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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