Сербия передала KFOR официальный запрос на ввод войск и полиции в Косово

Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил о передаче командованию миссии НАТО KFOR официального запроса на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции. Белград настаивает на возвращение на территорию края до 1000 сотрудников сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН.

В настоящее время в самопровозглашенной республике Косово сохраняется напряженная обстановка. Приштина фактически блокировала КПП «Ярине» и «Брняк» на линии разграничения с Сербией. Поводом для такого решения стали баррикады сербского населения на трассах.

Обострение обстановки было спровоцировано задержанием косовской полицией бывшего полицейского Деяня Пантича, который ранее подал в отставку. Приштина обвиняет его в терроризме. В ответ на эту провокацию косовские сербы заблокировали автомобильное движение в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток.

Белград, Светлана Антонова

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