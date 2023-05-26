российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 мая 2023, 16:19 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко

Армия Сербии приведена в состояние максимальной боевой готовности: Вучич направил войска в сторону Косова

Фото: официальный сайт министерства обороны Сербии

Президент Сербии Александр Вучич распорядился привести Вооруженные силы страны в состояние максимальной боевой готовности и направить подразделения в сторону административной границы края Косово. Поводом стали провокации властей самопровозглашенной республики по отношению к сербскому населению.

Сегодня косовская полиция блокировала здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин поток и Звечан на севере края. По данным сербских СМИ, власти самопровозглашенной республики пытаются силой привести к власти подконтрольных руководителей после бойкота местных выборов со стороны сербского населения.

Как отмечает газета «Вечерне новости», президент Сербии издал приказ вооруженным силам в срочном порядке выдвинуться к административной границе с Косовом и Метохией в связи с «насилием, которое специальная полиция [премьер-министра самопровозглашенной республики] Альбина Курти применяет против сербского народа в Звечане, Зубином Потоке и Лепосавиче».

При этом Вучич обратился к силам НАТО срочно прекратить насилие в отношении сербов.

Белград, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Двуличие и лицемерие: в МИД РФ предрекли переговорам Сербии и Косово под эгидой ЕС судьбу «нормандского формата» / Косовский спецназ открыл огонь по сербам, один из них получил ранение / «Будет и впредь сопровождаться всплесками напряженности» – Захарова о ситуации вокруг Косово / НАТО отказалось одобрить ввод сербских войск в Косово / Сербия передала KFOR официальный запрос на ввод войск и полиции в Косово / «Власти» самопровозглашенной республики Косово подали заявку на вступление в Евросоюз / Ставки подняты до предела: эксперт оценил вероятность новой косовской войны / Сербия запросит разрешение KFOR на ввод своего военного контингента в Косово

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Косовская проблема, Сербия,