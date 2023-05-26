Армия Сербии приведена в состояние максимальной боевой готовности: Вучич направил войска в сторону Косова

Президент Сербии Александр Вучич распорядился привести Вооруженные силы страны в состояние максимальной боевой готовности и направить подразделения в сторону административной границы края Косово. Поводом стали провокации властей самопровозглашенной республики по отношению к сербскому населению.

Сегодня косовская полиция блокировала здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин поток и Звечан на севере края. По данным сербских СМИ, власти самопровозглашенной республики пытаются силой привести к власти подконтрольных руководителей после бойкота местных выборов со стороны сербского населения.

Как отмечает газета «Вечерне новости», президент Сербии издал приказ вооруженным силам в срочном порядке выдвинуться к административной границе с Косовом и Метохией в связи с «насилием, которое специальная полиция [премьер-министра самопровозглашенной республики] Альбина Курти применяет против сербского народа в Звечане, Зубином Потоке и Лепосавиче».

При этом Вучич обратился к силам НАТО срочно прекратить насилие в отношении сербов.

Белград, Светлана Антонова

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