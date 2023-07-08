«Ситуация выходит из-под контроля»: МИД России встревожен новых обострением в Косове

Ситуация в Косове выходит из-под контроля – налицо непосредственная угроза существованию сербского народа в крае. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ответственность за происходящее несут косовоалбанские «власти» самопровозглашенной республики.

«Встревожены очередным витком эскалации насилия в сербском автономном крае Косово и Метохия. Причина – в проводимой косовоалбанскими «властями» политике этнических чисток, погромов, изгнания и террора против сербов. Всё это происходит при полном попустительстве США и ЕС, не желающих одернуть ультрарадикалов в Приштине. Вместо этого в западных столицах выискивают новые способы давления на Белград и сербский народ, фабрикуют бессовестные обвинения, в том числе в отношении представителей Сербской православной церкви», – констатировала Захарова.

По ее словам, МИД России считает «своевременной и востребованной» инициативу президента Сербии Александра Вучича, который заявил о необходимости проведения заседания Совета Безопасности ООН, посвященного обострению обстановки в Косово.

«Разделяем высказанные им оценки текущей кризисной ситуации. Любые шаги по урегулированию в Косово, диалог заинтересованных сторон должны осуществляться в рамках международного права с опорой на резолюцию СБ ООН 1244», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Ранее в начале июля президент Сербии на встрече со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком заявил, что сербское население Косово «подвергается самым жестоким пыткам и преследованиям за последние 15 лет». Вучич потребовал уважать права сербов и обеспечивать их безопасность и призвал международное сообщество «к более конкретному участию во всех этих вопросах».

Напомним, ситуация на севере края Косово обострилась в конце мая, когда полицейский спецназ самопровозглашенной республики взял под контроль здания местных органов власти. Произошли столкновения с применением свето-шумовых гранат и слезоточивого газа. Местные сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев – руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах. В столкновениях пострадали несколько десятков человек.

Позже Белград пригрозил военной интервенцией в случае, если Силы НАТО для Косово (КФОР) не смогут защитить этнических сербов от действий местных властей.

Москва, Светлана Антонова

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