«Будет и впредь сопровождаться всплесками напряженности» – Захарова о ситуации вокруг Косово

Отказ Приштины от создания Сообщества сербских муниципалитетов в Косове сохраняет риски, которые и дальше будут порождать рецидивы насилия в крае. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, в регионе сохраняется «атмосфера ненависти в отношении сербов».

«Она (атмосфера ненависти) накаляется. Произошедшее накануне и в ночь на Рождество нападение албанских радикалов на сербскую молодежь, включая и 11-летнего ребенка, потрясают своим кощунством. Эти преступления – прямое следствие этнической нетерпимости и маниакально разжигаемой местным так называемым премьером Курти, что бы он сейчас ни говорил. Заявление косоваров о том, что виновные будут наказаны, мы принимаем к сведению, но иллюзий никто не питает, слишком много антисербских инцидентов на протяжении последних лет так и не было расследовано», – констатировала Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что именно в стремлении защитить сербское население Белград и направил международным силам запрос на возвращение в край до 1000 военных и полицейских. «Я напомню, это не экспромт Белграда, это не новелла, которую сербские власти придумали накануне. Это то, что зафиксировано в резолюции Совета Безопасности ООН 1244. По имеющимся сведениям, 6 января от натовского командования контингентом поступил отказ. Предсказуемо это было? Да», – пояснила она.

«С учетом этого, руководство Сербии будет определять свои дальнейшие шаги, нацеленные на деэскалацию, восстановление порядка в Косово. По-прежнему твердо исходим из примата международного права и основополагающей резолюции СБ ООН 1244, которая содержит действенные рецепты для преодоления любых затруднений, которые возникают на пути косовского урегулирования. И кстати, а вот господин [пресс-секретарь генсека ООН Стефан] Дюжаррик, господин [генсек ООН Антониу] Гутерриш, – они не хотят сейчас призвать всех, например, натовцев, международных сил для Косова, к выполнению резолюции 1244, и конкретно этого параграфа? Они не ошибутся. Это обязательный для всех документ, просто можно сейчас к нему привлечь внимание… Но мы же видим, что идет провокация за провокацией. Почему секретариат ООН, так активно выступающий по ситуации вокруг Украины, не хочет процитировать и зачитать на брифингах своих резолюцию 1244, призвав соответствующие силы к ее выполнению. Почему не хочет секретариат ООН, например, поддержать запрос Белграда по этой конкретной резолюции на направление в регион, возвращение в край сербских военных и полицейских?.. Вот хороший же повод доказать секретариату (ООН) свою неангажированность», – отметила представитель МИД РФ.

При этом Захарова назвала симптоматичным неприятие резолюции 1244 как «единственно справедливого подхода» ведущими странами Запада, что продемонстрировал посол США в Белграде, позволив себе публично усомниться в ее актуальности. «Резолюции 1244, которая якобы принималась, с его слов, в иных геополитических условиях, и потому не соответствует современным реалиям. Высказывания американского посла наглядно отражают стремление Вашингтона вычеркнуть из ооновского документа неугодные положения, в том числе о праве Сербии вернуть в Косово своих силовиков», – подчеркнула она.

«Такой вброс, очевидно, перекликается с откровениями бывшего канцлера ФРГ [Ангелы] Меркель, экс-президента Франции [Франсуа] Олланда, которые раскрыли истинное отношение западных деятелей к международно-правовым основам урегулирования на Украине, включая резолюцию СБ ООН 2202 в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений. Вот вам и цена всему отношению коллективного Запада к международному праву: где выгодно себе – исполняют, там, где невыгодно, – забывают и требуют еще пересмотра вне международно-правовых рамок. Просто – неактуально, не будем выполнять», – констатировала представитель МИД РФ.

«Мы убеждены, что многие факторы риска, порождающие рецидивы насилия в Косово и Метохии могут быть нейтрализованы посредством учреждения Cообщества сербских муниципалитетов в Косово, жизненно необходимого для обеспечения безопасности и благополучия сербского населения. Однако вопреки обязательствам по Брюссельскому соглашению 2013 года, Приштина продолжает саботировать формирование этой структуры. Конечно, нет никаких сомнений, что без создания Сообщества сербских муниципалитетов в Косово развитие событий там будет и впредь сопровождаться всплесками напряженности из-за уязвимости сербской общины перед лицом репрессивной ксенофобской политики краевых властей», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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