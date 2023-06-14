Линия «санитарной зоны» должна проходить по границам Львова – Медведев

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на инициативу президента РФ Владимира Путина о создании «санитарной зоны» на территории Украины для обеспечения безопасности российских регионов. Он предложил создать такую демилитаризованную зону по границам Львова.

Как отметил Медведев, с учетом поставок киевскому режиму все более дальнобойных вооружений линия «санитарной зоны» на Украине должна проходить по границам Львова, «чтобы сыграть реальную защитную роль».

«Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», – написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев также добавил, что, исходя из «доказанности соучастия западных стран в подрыве ''Северных потоков», у России не осталось «никаких, даже моральных» ограничений «воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана».

Накануне на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин заявил, что в случае продолжения обстрелов российских регионов Москва рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.

Москва, Наталья Петрова

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