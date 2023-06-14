Новые регионы РФ попросили ЦИК провести выборы в Единый день голосования

Центризбирком России получил обращения из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о проведении выборов. Власти новых регионов РФ пожелали присоединиться к Единому дню голосования 10 сентября, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«После проведения всех необходимых консультаций и соответствующих процедур мы будем принимать решения по этому поводу. Скорее всего, завтра», – сказала Памфилова на заседании ЦИК. Трансляция велась на сайте комитета.

ЦИК и власти новых регионов начали подготовку к выборам зимой 2022 года. Планировалось, что на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выборы состоятся в сентябре 2023 года.

В мае Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство о возможности проведения выборов на территории, где введено военное положение. Законопроектом снят запрет на проведение голосования, а сроки подачи предложения о выборах ограничены промежутком в 130-90 дней до голосования.

Москва, Наталья Рязанова

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