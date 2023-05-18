Госдума утвердила поправки о выборах во время военного положения: в КПРФ опасаются фальсификаций

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство о возможности проведения выборов на территории, где введено военное положение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция КПРФ выступила категорически против документа, обосновав это введением ряда норм, которые снижают прозрачность избирательного процесса и «подливают бензинчика в костер недругов» России.

В частности, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что в законопроекте есть нормы, которые облегчают фальсификацию выборов. «Была поставлена задача обеспечить особые условия голосования в новых регионах, надо было эту задачу выполнить. Но зачем туда нужно было насовать кучу норм, которые снижают прозрачность избирательной процедуры, которые облегчают возможность фальсификации, для нас совершенно непонятно. В условиях, когда есть относительная консолидация общества, когда есть определенные внешние угрозы, мы вкладываем сюда дополнительные элементы, которые позволят облегчить фальсификацию. Что это такое?» – сказал парламентарий.

Депутат обратил внимание на ряд положений, которые, по его мнению, не имеют отношения к усилению безопасности во время выборов. «Зачем фактически уничтожен институт доверенных лиц в качестве наблюдателей на выборах? Каким образом это отражается на безопасности? Зачем уменьшено количество представителей СМИ за счет специальной нормы, которая требует заключение трудового договора заранее, а не гражданско-правового? Как это отразится на безопасности граждан? Зачем формировать загоны, куда теперь загонят наблюдателей и представителей СМИ, из которых, думаю, они не выйдут, потому что будет специальное указание ЦИК, что оттуда снимать, наблюдать и оттуда не выходить – любая попытка выхода оттуда будет, естественно, интерпретироваться как нарушение или попытка помешать работе комиссии… Эта практика на сегодня уже есть. Зачем все это делается?» – пояснил Куринный.

«Я уж не вспоминаю про электронное голосование, про ликвидацию вами – правящей партией – института члена комиссии с правом совещательного голоса. Зачем это надо было делать? Так же, как и многодневное голосование... Сначала это, вроде как, для безопасности граждан – эпидемия, а сейчас – для удобства. И точно так же его сохраняют. Зачем это все нужно? Исключительно с одной целью – облегчить фальсификации и уменьшить прозрачность избирательной процедуры», – подчеркнул депутат.

Как считает парламентарий, такие нововведения приведут «к подрыву доверия к институту выборов и легитимности самой власти». «Зачем мы сейчас это делаем? Обращаюсь к коллегам из «Единой России», из «Новых людей», ЛДПР, которые должны были в принципе против голосовать, а не быть соучастниками данного дела. Ответов на эти вопросы, к сожалению, мы не имеем», – констатировал он.

«В этих условиях, естественно, мы прекрасно понимаем, что нарушения на выборах являются часто провокационным моментом для разного рода выступлений, недоверия, протестов, цветных революций и тому подобное. И мы сейчас своими руками бензинчика в этот вот, скажем так, костер подливаем дополнительно для наших недругов, в том числе. Я повторяю, сегодня для оппозиционных политических партий то, что предлагается, мы не можем с этим согласиться ни в коем случае. Мы будем голосовать категорически против!» – заключил Куринный.

Принятый сегодня Госдумой закон позволяет снять существующий сегодня запрет на проведение выборов на территориях, где объявлено военное положение. Нововведения позволят в предстоящий в России единый день голосования провести избирательные кампании в органы исполнительной и законодательной власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Москва, Мария Соколова

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