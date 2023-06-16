Глава Минтруда РФ заявил об отсутствии предпосылок для гиперинфляции и увеличения соцвыплат

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заяви, что предпосылок для гиперинфляции в 2023 году нет, поэтому повторно индексировать социальные выплаты или вводить новые льготы до конца года власти не планируют.

«В этом году пока предпосылок для гиперинфляции я не вижу. На данный момент, судя по той информации, которые дают коллеги на форуме, инфляция – меньше 3%. Возможно, будут небольшие колебания [цен], но это не то, что должно нас подтолкнуть к пересмотру нашей политики», – сказал Котяков в кулуарах ПМЭФ (цитата по News.ru).

Министр добавил, что обычно индексация соцвыплат происходит 1 февраля, и лишь в 2022 году году из-за резкого скачка цен дополнительную индексацию провели 1 июня.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в стране ускорилась с 2,31% в апреле до 2,51% в мае. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,31%.

Москва, Наталья Петрова

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